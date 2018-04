Affaire conclue – Sophie Davant désirée : "Certains viennent pour me rencontrer"

Affaire conclue, c'est le succès surprise des après-midi de France 2 depuis la rentrée de septembre dernier. Interrogée par nos confrères de Télé 2 semaines, l'animatrice Sophie Davant a accepté de parler de ce succès... et de ses conséquences parfois inattendues !

"J'ai tout de suite senti qu'il y avait les bons ingrédients, mais je ne pensais pas que le succès atteindrait une telle ampleur aussi vite. On est partis de 5% de part d'audience, en septembre, et on est aujourd'hui à 13% ou 14% ! L'émission est devenue un phénomène", a d'abord analysé Sophie Davant avec bonheur.

Dans la foulée, la populaire animatrice de 54 ans a accepté de parler de l'accueil du public, à en croire ce que les gens lui disent dans la rue. "Ils disent que c'est devenu un vrai rendez-vous addictif. Ils savent qu'ils vont s'instruire. Je mets aussi beaucoup d'humour et de la folie dans le programme pour éviter que cela devienne barbant", a-t-elle assuré. Et d'en venir au côté plus inattendu de ce succès : "Nombre de participants viennent à l'émission pour me rencontrer, un peu comme si j'étais un monument historique que l'on vient visiter (Rires)."

Pour finir, Sophie Davant – qui garde le mystère autour de son couple – n'a pas caché qu'elle aimerait beaucoup que l'émission puise être délocalisée en province de temps à autres. "Cela serait une belle manière de rendre hommage à notre patrimoine. J'aimerais beaucoup, par exemple, aller à Saint-Florent, en Corse, à Carcassonne ou dans le vieux Bordeaux", a-t-elle expliqué.

Une interview à retrouver en intégralité dans Télé 2 semaines, actuellement en kiosques.