Sophie Davant : L'animatrice est en couple et ne le cache pas !

Samedi 6 janvier, Agathe Auproux, Sophie Davant, Valérie Damidot, Cyril Féraud, Norbert Tarayre et Elie Semoun étaient les invités de Thierry Ardisson dans Salut les terriens ! (C8) spéciale Winter. Entre deux jeux, la célèbre animatrice de France 2 a fait une confidence sur sa vie amoureuse.

La femme de 54 ans n'aime pas que l'on parle de sa vie privée, l'homme en noir le sait et s'amuse donc à évoquer le sujet à chaque fois qu'il la reçoit... Ce samedi, la blonde n'y a donc pas coupé. "Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de votre vie amoureuse...", a commencé le présentateur. Jurant être quelqu'un de discret, Thierry Ardisson lui a pourtant ensuite demandé clairement si elle était en couple avec quelqu'un. Et après quelques hésitations, Sophie Davant a répondu, le sourire aux lèvres : "Mais bien sûr !"

Impossible ensuite d'en savoir plus, l'ex-femme de Pierre Sled et ex-compagne d'Eric Orsenna se refusant à tout commentaire. Cette dernière a tout de même donné un indice quelques dizaines de minutes plus tard rappelant qu'elle aime les hommes plus âgés.