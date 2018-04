Affaire Mennel – Nikos Aliagas s'exprime pour la 1re fois : "Elle a bien fait..."

Après avoir bluffé les coachs de The Voice 7 (TF1) en février dernier, Mennel s'est retrouvée au coeur d'une énorme polémique à cause d'anciens tweets douteux sur les attentats de Nice. La jeune chanteuse a présenté ses excuses et a finalement pris la décision de quitter le télé-crochet. Pour la première fois, Nikos Aliagas s'exprime sur le sujet auprès de nos confrères de TV Mag.

Questionné sur ce qui est rapidement devenu l'affaire Mennel, l'animateur de The Voice a donné son avis. "Il y a des choses qui ont été dites, Mennel les a regrettées, lance-t-il alors. Nous, on est là pour divertir, pas pour répondre aux polémiques." Ainsi, l'acolyte de Karine Ferri, qui s'est affichée très enceinte lors du premier live de l'émission, poursuit : "À partir du moment où ça prenait de telles proportions et qu'il y avait une cannibalisation de la personne, je crois qu'elle a bien fait de sortir de l'émission pour se protéger et pour pouvoir continuer à faire sereinement de la musique." En bref, Nikos Aliagas comprend le départ de Mennel.

Rappelons qu'en quittant The Voice, la jeune femme a donné du fil à retordre à la production. En effet, elle avait été retenue pour l'Audition finale ainsi que les duels et ces séquences avaient même déjà été enregistrées. En coulisses, tout le montage avait été revu... sans Mennel. Celle qui avait enchanté les coachs avec son interprétation d'Hallelujah de Leonard Cohen avait atteint l'étape des live. La production avait ainsi précisé avoir logiquement qualifié le talent de la team Mika qui était opposé à Mennel, à savoir Casanova.

Rendez-vous samedi 28 avril 2018 dès 21h sur TF1 afin de suivre la deuxième soirée en live de The Voice 7 !