Agathe Auproux, divine au Portugal, offre un décolleté vertigineux...

Malgré l'annonce de son lymphome, Agathe Auproux ne change rien à ses habitudes et ne cède rien à la maladie. Elle vient de le prouver une nouvelle fois ce 22 mars 2019 en dévoilant un cliché sexy sur sa page Instagram !

Sur celui-ci, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) prend à l'occasion de récentes vacances au Portugal la pose contre un mur blanc avec une robe noire ouverte dotée d'un décolleté vertigineux. "Moi au réveil en toute simplicité", a légendé la brunette de 27 ans avec sa touche d'humour habituelle. Bien évidemment, le cliché sensuel a aussitôt récolté des centaines de commentaires et presque 90 000 likes à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Pour rappel, c'est le 11 mars dernier qu'Agathe Auproux a révélé sur Instagram qu'elle était atteinte d'un lymphome. Elle a expliqué qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre dernier. "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau, indiquait la belle brune. Mais tout va bien. Tout va bien. Je me repose. Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. Je fais un métier d'image et je pensais que ce serait plus facile de garder tout ça pour moi. C'était finalement devenu complètement schizophrénique et oppressant. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage."

C'est ensuite dans Balance ton post, trois jours plus tard, que l'ex-chroniqueuse de TPMP – qui fait de son mieux pour dédramatiser sa situation – s'était exprimée. "Je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je ne mettais plus que des cols très hauts parce que j'avais absolument peur qu'on voie un petit bout de ce fameux cathéter et là, maintenant, je peux sortir avec des T-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave. Je peux sortir avec les cheveux dans un état... C'est pas très grave. Je vis beaucoup plus sereinement avec la maladie. Je l'ai complètement acceptée, donc je suis dans une démarche beaucoup plus honnête", avait-elle notamment confié. Dernièrement, elle s'est confiée sur la méthode qui lui permet de lutter contre la chute de ses cheveux provoquée par les traitements.

Un exemple !