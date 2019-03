Agathe Auproux, son cancer: sa solution "douloureuse" contre la perte de cheveux

Il y a quelques jours, Agathe Auproux décidait de révéler à tous qu'elle était atteinte d'un lymphome et qu'elle suivait une chimiothérapie depuis décembre 2018. Depuis l'annonce de son cancer, la chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Balance ton post (C8) prend soin de dédramatiser la situation et de répondre aux questions de ses abonnés sur Instagram...

Ce 22 mars 2019, de retour du Portugal où elle a pris la pose avec sensualité, la belle brunette de 27 ans a été questionnée sur la perte de ses cheveux. "As-tu perdu tes cheveux ? Sur les photos on dirait que ce sont tes vrais cheveux", a observé un internaute. Agathe Auproux a alors expliqué sans langue de bois : "Ce sont mes vrais cheveux. J'en ai perdu énormément depuis le début de la chimio, mais je porte un casque réfrigérant pendant chaque séance (très douloureux mais supposé minimiser la chute)."

C'est le 11 mars dernier qu'Agathe Auproux a révélé sur Instagram qu'elle était atteinte d'un lymphome et qu'elle suivait une chimiothérapie depuis plus de trois mois. "Je suis souvent à l'hôpital, je suis très fatiguée, je perds mes cheveux, j'ai un cathéter que je déteste placer sous ma peau. Mais tout va bien (...) Je ne vais pas mourir. Je réponds très bien au traitement. J'avais juste besoin d'arrêter de mentir, ou tout du moins d'arrêter de faire semblant ici devant vous tous les jours. C'est plus sain de l'assumer. Ça me soulage", déclarait-elle.

C'est ensuite dans Balance ton post que l'ex-chroniqueuse de TPMP s'était exprimée quant à sa décision de ne plus mentir en ligne. "Je me sens mieux dans ma vie de tous les jours. Par exemple, je ne mettais plus que des cols très hauts parce que j'avais absolument peur qu'on voie un petit bout de ce fameux cathéter et là, maintenant, je peux sortir avec des T-shirts tout à fait simples. Si on l'aperçoit, c'est pas très grave. Je peux sortir avec les cheveux dans un état... C'est pas très grave. Je vis beaucoup plus sereinement avec la maladie. Je l'ai complètement acceptée, donc je suis dans une démarche beaucoup plus honnête", avait-elle confié.

Depuis l'annonce de sa maladie, Agathe Auproux a reçu d'innombrables témoignages de soutien...