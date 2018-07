Agathe Auproux : Révélations sur son premier amour, Raphaël !

Agathe Auproux est de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Très active sur son compte Instagram, la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) ne passe jamais inaperçue. Jeudi 12 juillet 2018, elle n'a pas hésité à faire des révélations sur sa vie privée.

Depuis qu'Instagram a fait une mise à jour, les internautes posent des questions aussi farfelues qu'inattendues à Agathe Auproux. Loin d'être inaccessible, la chroniqueuse de TPMP n'hésite pas à répondre. Elle en a profité pour se confier sur son premier amour. Un certain Raphaël dont elle était tombée amoureuse en CM1. "Il m'avait offert un Jojo's hyper rare et il me délivrait toujours la première quand on jouait au loup glacé. True Love", a-t-elle déclaré.

Très en forme, Agathe Auproux a ensuite assuré avoir répondu à 50 questions sur Instagram. De quoi en savoir plus sur l'atout charme de Touche pas à mon poste qui sera de retour à la rentrée !