Agathe Auproux sans lunettes et en maxi décolleté : La photo qui fait sensation

Décidément, Agathe Auproux n'en finit plus de séduire les internautes. Après s'être dévoilée "fraîche" dans une robe noire au décolleté plongeant, le chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8) dévoile un tout nouveau look tout aussi sexy.

Lundi 14 novembre 2017, Agathe Auproux est apparue déguisée en Jeanne Mas sur le plateau de TPMP. Sur Instagram, elle partage alors une photo de ce moment. Sans ses lunettes et les cheveux attachés, la jolie brunette de 25 ans opte pour un total look noir : jupe en cuir, perfecto en dentelle et maxi décolleté résille.