Agathe Lecaron, maman à 40 ans : "Je trouve ça très triste..."

Agathe Lecaron est une femme comblée. L'animatrice des Maternelles (France 5) est la maman de Gaspard (4 ans) et Félix (2 ans), tous les deux nés de ses amours avec son époux François Pelissier, directeur des sports et directeur général chez TF1 Productions. Mais, à 45 ans, Agathe Lecaron a quelques regrets, notamment quant à sa maternité tardive comme elle le confie auprès de nos confrères de Télé Loisirs.

"Si j'avais l'occasion de refaire la même vie, je ferais des enfants plus tôt, lance la jolie blonde. Je trouve ça très triste de me dire que je vais moins pouvoir en profiter que quelqu'un qui les aura faits à 25 ans." Mais si Agathe Lecaron n'a pas sauté le pas plus tôt, c'est pour une raison bien précise. "C'est très compliqué à gérer dans notre société quand on est une femme, et surtout de gérer ses priorités quand on fait un métier d'image. Je trouve que je les ai très mal gérées, et je m'en veux, et j'en veux aussi à des gens qui m'ont mis peut-être un peu trop de pression, ou parce que j'avais peur de ne pas travailler...", confie l'animatrice qui estime avoir été "victime" de la société.

Mais l'heureuse maman de deux petits garçons reste lucide : "Après on a tous la possibilité de changer notre destin, et je ne l'ai pas saisie." Il faut dire que, même si elle avait pris la décision de devenir mère dix ans plus tôt, Agathe Lecaron ne l'aurait peut-être pas été. "Je n'avais aussi pas rencontré le papa dont je rêvais pour mes enfants", conclut-elle. Un critère non négligeable en effet...

Agathe Lecaron avait déjà tenu de tels propos en novembre auprès de nos confrères de Voici. L'animatrice avait par la même occasion révéler ne pas vouloir de troisième enfant. "Physiquement, je pense que je peux encore – j'ai eu les miens naturellement à plus de 40 ans ce qui est extrêmement rare –, mais je n'en veux pas d'autres", avait-elle déclaré. Mais, avec Gaspard et Félix, elle a trouvé un "bel équilibre" qui la comble amplement.