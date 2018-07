Agustin Galiana en deuil : L'une de ses amies est morte

Le 4 février 2018, le comédien et chanteur Agustin Galiana faisait la connaissance de Johanna lors de la journée mondiale contre le cancer. Cette jeune fille âgée de 19 ans luttait depuis quinze années contre un neuroblastome, tumeur extra-cérébrale la plus fréquente chez les enfants.

Suite à leur rencontre "inoubliable", Johanna, ravie, postait un tendre texte de remerciement accompagné d'une photo auprès d'Agustin. "Je n'arrivais à me dévoiler t'elle que je suis réellement mais grâce à toi et tes paroles réconfortantes maintenant j'assume. Une femme avec ou sans cheveux reste une femme", écrivait-elle sur Facebook.

Malheureusement, ce vendredi 27 juillet, Johanna s'en est allée. Le gagnant de Danse avec les stars saison 7 n'a pas su cacher son émotion et a tenu à lui faire ses adieux à travers un post rempli d'amour sur son compte Instagram : "On se souviendra de ta force, de ton sourire, de ta lumière, de ta lutte, de ton positivisme, ta douceur et ta persévérance. Tu es un exemple à suivre et on sera amis pour toujours. Au revoir Johanna"

Les internautes n'ont pas tardé a exprimer leurs condoléances et apporter leur soutien à l'acteur de la série Clem mais aussi aux proches de la jeune fille. "Merci Agustin pour ce bel hommage... Repose en paix... Belle Johanna", "Que cette petite princesse repose en paix", "Fichu saleté de maladie"...