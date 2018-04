Agustin Galiana, le divorce de ses parents : "C'était traumatisant"

Agustin Galiana est devenu en l'espace de quelques mois l'un des Espagnols préférés des Français.

Le comédien de 39 ans révélé par la série Clem et dont la popularité a continué à exploser grâce à la dernière saison en date de Danse avec les stars (qu'il a remportée face à Lenni-Kim !) est désormais très sollicité par les médias. Du coup, quand il ne dévoile pas un tatouage très intime sur le plateau des Enfants de la télé (France 2) de Laurent Ruquier, le talent qui monte évoque son passé dans la presse...

Interrogé par nos confrères de Gala, Agustin Galiana a par exemple accepté de parler de l'un des drames de sa jeunesse, le divorce de ses parents quand il avait 6 ans. Un événement qui les a profondément marqués, son frère Jérôme et lui. "Nous sommes des enfants du divorce. Nos parents on été parmi les premiers de leur génération à se séparer dans l'Espagne des années 80", a-t-il lancé, n'hésitant pas à parler d'une situation "traumatisante".

Aujourd'hui, tout va pour le mieux pour le bel Hidalgo, surtout depuis qu'il a été totalement adopté par les Français. "Ici je me montre tel que je suis, sensible, cassant l'image de rudesse souvent associée aux Ibériques. Ici je ne suis qu'un Espagnol de plus. Grâce au regard bienveillant du public français, je suis l'Espagnol et ça me va très bien",

