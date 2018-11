Ahmed Sylla (Access) : "Dans cette série, il y a tout ce que j'aime"

Ahmed Sylla a réalisé un nouveau rêve. Après avoir réussi à s'imposer dans le monde de la comédie, notamment grâce à son passage au Marrakech du rire en 2016, l'humoriste de 28 ans a créé sa série intitulée Access. À l'occasion de sa diffusion sur C8, Purepeople l'a rencontré et a souhaité en savoir plus sur la naissance de ce projet.

"Quand j'ai commencé à faire de la scène et que j'ai fait un peu de télé, notamment dans On n'demande qu'à en rire [en 2011, NDLR], avec mon grand frère, on s'est dit que ce serait bien qu'on fasse une série. On réfléchissait, mais on ne trouvait pas la bonne formule. (...) On voulait proposer quelque chose de différent, mais on ne trouvait pas", nous a confié Ahmed Sylla dans un premier temps. Mais c'est après avoir découvert le show télévisé d'humour Key & Peel qu'il a eu une illumination : "Je me suis dit qu'il fallait qu'on propose des sketchs, mais en racontant une histoire. Je voulais allier les deux."

C'est alors qu'est né Access, un projet qui a mis cinq ans à mûrir. "J'ai bien fait d'attendre et de ne pas me précipiter parce que, dans cette série, il y a tout ce que j'aime et ce que j'ai envie de faire", a conclu Ahmed Sylla. Pour rappel, Access raconte l'histoire de Yanis (joué par Ahmed), une star d'internet qui vient d'être recrutée dans l'émission télévisée Sketch et Associés, après avoir été lâché par son ami Tristan avec lequel il formait un duo. Son but ? Briller et s'imposer dans son équipe.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.