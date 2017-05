Aïda Touihri enceinte pour la 3e fois : Sa grossesse révélée sur tapis rouge

De larges sourires, des yeux qui pétillent et une main posée sur un ventre arrondi qui veulent tout dire. Invitée hier soir (mardi 16 mai) à la grande soirée glamour d'Eva Longoria, le Global Gift Gala, organisée à l'hôtel Four Seasons George V, Aïda Touihri s'est présentée sur le tapis rouge dans une robe bustier signée Christophe Guillarmé. La jeune femme de 39 ans a choisi ce rendez-vous caritatif pour annoncer une heureuse nouvelle : elle est enceinte de son troisième enfant. Sur un petit nuage, la journaliste de CNews, aux commandes de la matinale du week-end, a ainsi dévoilé officiellement ses nouvelles formes de future maman.

Aïda Touihri accueillera donc son troisième enfant dans quelques mois, offrant un petit frère ou une petite soeur à ses deux enfants, Adam (11 ans) et Eloan (8 ans), dont la marraine n'est autre que sa très proche amie Mélissa Theuriau.

Très discrète sur sa vie privée – on ne connaît pas l'identité de son compagnon actuel –, la future maman avait évoqué son divorce du père d'Adam et Eloan en 2014. Restée dix ans en couple avec ce diplomate, l'ex-présentatrice de 66 Minutes sur M6 et de Grand Public sur France 2 s'était brièvement confiée dans les pages de VSD. Alors qu'on lui demandait si son mari la conseillait pour mener sa carrière, la journaliste avait alors répondu : "Je n'ai pas à lui demander son avis d'autant que nous sommes séparés."

C'est pour suivre ce diplomate, alors qu'il était muté en Algérie en 2003, que la journaliste avait vécu deux ans à Alger. Par la suite engagée par le directeur de l'information sur M6, elle assurait donc de fréquents allers-retours entre les deux pays. En 2012, Aïda avait finalement décidé de quitter M6 et le 12.45, pour ses enfants, comme elle l'avait expliqué : "C'est un poste très accaparant. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir leur consacrer plus de temps." La matinale de CNews, tous les week-ends, semble être le parfait compromis.

Olivia Maunoury