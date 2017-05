Aisha Tyler : Officiellement divorcée, la bombe lâche un gros chèque à son mari

Aisha Tyler, connue pour son rôle dans Ghost Whisperer et ses apparitions dans Friends, avait entamé une procédure de divorce après vingt ans de mariage avec Jeff Tietjens. Le jugement a été rendu et elle va devoir passer à la caisse...

Comme le dévoile le site TMZ.com, Aisha Tyler devra verser pendant quatre ans à son ex-époux la coquette somme de 31 250 dollars de pension par mois. En outre, elle devra également lui signer un joli chèque d'un montant de 500 000 dollars. Au total, Jeff Tietjens récoltera donc pas moins de 2 millions de dollars ! L'ancien couple va aussi diviser en deux les revenus liés à la vente de la maison, monsieur repartira avec une voiture Lexus de 2012 et madame avec une Tesla de 2013. L'actrice garde les animaux.

Aisha Tyler, également chroniqueuse dans l'émission The Talk, et son ex-mari n'ont jamais eu d'enfant, la star ayant révélé qu'un problème sur l'une de ses trompes de Fallope avait rendu la chose quasi impossible. Côté carrière, on a pu voir cette année l'actrice de 45 ans dans un épisode de la série Supergirl.

Thomas Montet