Aishwarya Rai enceinte à Cannes : Son souvenir particulier du Festival...

Au cours d'une interview sympathique et chic réalisée par Vanity Fair, Aishwarya Rai s'est laissée aller à quelques confidences. La star de Bollywood, sublime actrice qui foule régulièrement le tapis rouge de Cannes, a révélé notamment son meilleur souvenir du Festival. C'est ainsi qu'elle révèle devant la caméra : "J'étais ici alors que personne ne savait que j'étais enceinte. C'était un doux moment que je chéris encore aujourd'hui." Quand on est une superstar, Miss Monde 1994 et égérie L'Oréal, garder un secret aussi important rend les choses encore plus particulières !