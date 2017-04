Al Pacino célèbre ses 77 ans, un main sur le sein de sa jeune chérie en bikini

Plus rare sur les écrans mais pas encore à la retraite, Al Pacino mène la dolce vita, entre quelques projets alléchants et son histoire d'amour avec Lucila Sola. Malgré leurs trente-neuf années d'écart, les deux tourtereaux filent le parfait amour depuis sept ans.

Apaisé depuis qu'il est au bras de ce superbe mannequin argentin de 38 ans, l'acteur de Scarface et Heat est aux anges et en pleine forme. Le 25 avril, c'est encore auprès d'elle qu'il a soufflé sa 77e bougie. Pour cet anniversaire, le couple s'est d'ailleurs envolé pour le Mexique et les eaux turquoise de Cancún, où ils ne sont pas passés inaperçus. Se baignant tout habillé, l'acteur, scénariste et producteur américain n'a pas manqué de montrer à quel il était fou amoureux de sa girlfriend, absolument divine dans son bikini blanc, en l'embrassant fougueusement entre deux vagues.

On en veut pour preuves nos photos dans le diaporama ci-dessus, mais aussi cette amusante photo publiée par TMZ où l'on voit Al Pacino poser sa main sur le sein droit de sa sublime compagne alors qu'ils marchent sur la plage. En forme, radieux même, le comédien est apparu au top, main dans la main avec sa belle.

Après leur escapade dans le golfe du Mexique, les deux amoureux rentreront en Californie où Al Pacino a deux longs métrages sur le feu. D'un côté The Trap, la très attendue prochaine réalisation d'Harmony Korine dans laquelle joueront Robert Pattinson, Benicio Del Toro et Gucci Mane. De l'autre, The Irishman, fameux biopic-polar de Martin Scorsese dans lequel il retrouvera des figures bien connues du film de gangsters, Robert De Niro, Joe Pesci et Harvey Keitel. Il n'aura pas le temps de s'ennuyer !