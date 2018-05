Alain Chamfort, sa folle passion avec Lio : "Je vivais avec la mère de ma fille"

Le 20 avril 2018, Alain Chamfort publiait son nouvel album, Le Désordre des choses. À cette occasion, il se confie longuement à nos confrères de Voici et revient notamment sur sa dépression après sa rupture avec la mère de sa fille Tess, il y a dix ans, mais surtout sur sa passion interdite avec Lio...

En 1986, Lio travaille publie déjà son quatrième album : le classique Pop Model et ses tubes Les brunes comptent pas pour des prunes et Fallait pas commencer. Derrière la console du réalisateur, parmi d'autres, se trouve Alain Chamfort. Les deux artistes entament une relation passionnée alors que lui est déjà en couple : "Ce qui a été compliqué, c'est je vivais à l'époque avec la maman de ma fille de 3 ans, qui était enceinte de jumeaux, se souvient Alain Chamfort dans Voici. Donc, c'était irrésistible d'aller vers elle, mais avec une chape de culpabilité du même poids que mon envie." Leur rupture, tout aussi passionnée, sera "violente" du propre aveu du chanteur.

Des années plus tard, Lio n'écrit pas que des gentillesses sur son ancien amoureux. Pourtant, ils sont réunis en 2012, pour la première fois, sur le plateau de Vivement dimanche : "J'appréhendais parce qu'elle avait balancé des trucs pas sympas dans un livre, comme quoi j'étais pingre... Je ne lui en ai pas voulu, ça ne sert à rien d'entretenir des rancoeurs." D'autant que les retrouvailles se déroulent à merveille. En 2015 dans le magazine Têtu, Alain Chamfort racontait : "Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. (...) Elle a débarqué dans une robe faite de sparadrap, pour attirer l'attention sur son rôle d'ambassadrice de la Croix-Rouge de Belgique. Et puis, finalement, elle a été charmante. Elle m'a dit qu'elle avait été très amoureuse de moi et que je n'avais pas la place que je mérite. C'était assez émouvant, vingt-cinq ans après..."

Aujourd'hui dans Voici, Alain Chamfort se dit "peiné" de la manière dont Lio a été traitée par "les hommes qui [lui] ont succédé". À 69 ans, père de cinq enfants de trois mères différentes, deux fois grand-père, l'interprète de l'inusable Manureva se décrit comme un homme assagi, dont les préoccupations ne sont plus celles d'un séducteur. Il se félicite de pouvoir continuer à faire son métier, chanter. On pense inévitablement à Lio qui vient, elle aussi, de publier un disque qui lui tient très à coeur : Lio canta Caymmi, un hommage au songwritter brésilien Dorival Caymmi, peu connu hors de son pays mais influence majeure d'artistes comme Gilberto Gil et Caetano Veloso.