Alain (Secret Story 11) aux urgences: Points de suture, IRM... Sa grosse frayeur

Grosse frayeur pour Alain Rocben. Jeudi 3 mai 2018, alors qu'il était à son domicile, à Valence (en Espagne), l'ancien candidat de Secret Story 11 a perdu connaissance. Et, lors de sa chute, il s'est ouvert la tête, l'obligeant à se rendre rapidement à l'hôpital.

"Je me lève, je prends mon petit déj, j'étais en train de regarder la télé. D'un coup je me lève, je commence a avoir la tête qui tourne et à voir des tâches jaunes un peu partout. J'ai senti que je perdais l'équilibre et j'ai perdu connaissance.(...). Je me suis éclaté la tête en tombant. Je suis resté par terre un bon moment", a expliqué l'ancien petit-ami de Laura, sur Snapchat.

Alain n'a évidemment pas échappé à des points de suture. Il a ensuite passé des radios, fait un IRM et une prise de sang. Fort heureusement, rien n'a été décelé lors de ses examens. "Je suis trop content. Le seul truc, c'est les reins. Il faut que je boive plus d'eau." Plus de peur que de mal donc pour l'ancien habitant de la Maison des Secrets.