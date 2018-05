Albert de Monaco mouille le maillot face au fils de Michael Schumacher

La saison de Ligue 1 s'est terminée en beauté à Monaco, avec une deuxième place synonyme de Ligue des Champions. Une deuxième marche sur le podium qui a sans aucun doute ravi Albert de Monaco. L'époux de Charlene de Monaco a, à son tour, mouillé le maillot le 22 mai 2018 mais pas au stade Louis-II.

Le prince monégasque de 60 ans a participé à la 26e édition du traditionnel match caritatif World Stars qui s'est déroulée au stade Lucien-Rhein de Menton à partir de 18h30. Président d'honneur de l'association de l'A.S. Star Team for the Children – qu'il a fondée en 2003 avec Mauro Serra au profit des enfants défavorisés –, Albert de Monaco a revêtu les couleurs de l'organisation et a affronté des adversaires bien plus spécialisés dans la route et la vitesse que dans la pelouse et le ballon rond. L'équipe Nazionale Piloti F1, composée de pilotes de F1 et de formules de promotions, avec parmi eux le jeune retraité et ancien champion Nico Rosberg ou encore Mick Schumacher, le fils de Michael Schumacher. Le prodige de 19 ans qui roule dans les traces de son père s'était déjà mobilisé en 2017.

Sorti vainqueur de ce beau face-à-face avec un score final de 2 buts à 1, Albert de Monaco a pu compter sur la présence de son neveu Louis Ducruet qui a joué à ses côtés. Le fils de 25 ans de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, fiancé à Marie Chevallier, a présenté une silhouette musclée une fois son maillot blanc et rouge retiré.



L'organisation de ce match "World Stars" à la fin du mois de mai ne doit rien au hasard puisque la principauté accueillera le 27 mai 2018 le Grand Prix de Formule 1 qui se court tous les ans à la même période.