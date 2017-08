Mick Schumacher : Emu, il s'amuse avec une Formule 1 de son père Michael

Si les ténèbres continuent d'entourer la condition réelle de Michael Schumacher, tenue secrète par son entourage depuis son grave accident de ski en décembre 2013, son fils et héritier en puissance, Mick, n'en finit plus d'attirer la lumière. Dimanche 27 août 2017, le jeune pilote de 18 ans s'est ainsi illustré au volant d'une ancienne Formule 1 emblématique de la carrière de son père...

A quelques moments du départ du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps, qu'allait remporter le Britannique Lewis Hamilton, Mick Schumacher a effectué un tour d'honneur à bord de la monoplace avec laquelle Michael Schumacher avait remporté son tout premier Grand Prix en F1, à l'occasion du 25e anniversaire de cette performance. C'était le 30 août 1992, précisément sur l'asphalte belge, et, au volant d'une voiture de l'écurie Benetton, le jeune Allemand, alors dans sa deuxième saison parmi l'élite, avait réussi l'exploit de chiper une victoire aux hégémoniques Nigel Mansell et Ayrton Senna. Le premier de 91 succès en Formule 1 pour celui qui allait devenir par la suite le recordman du nombre de titres de champion du monde, sacré sept fois.

"Emouvant"... et "amusant"

Parfaitement lancé dans le sillage du paternel, Mick Schumacher, qui gravit les échelons du sport automobile à toute vitesse et pilote actuellement en Formule 3, antichambre de la F1, a assuré n'avoir "pas hésité du tout" à conduire la fameuse Benetton à bord de laquelle Michael remporta son premier championnat du monde en 1994 : "Je n'ai pas hésité du tout à le faire. Quand j'ai appris que je pourrais piloter la voiture ici, j'ai juste eu envie de le faire et je suis heureux de l'avoir fait", a-t-il ainsi déclaré à la presse à l'issue de son tour d'honneur. Et de confier, n'ignorant pas la résonance particulière de cet événement aux yeux du public : "C'était fantastique, un plaisir pour moi de pouvoir la piloter. C'était émouvant et amusant. Cette voiture a beaucoup d'histoire."

Couronné deux fois (1994, 1995) sous les couleurs de l'écurie Benetton, Michael Schumacher avait poursuivi sa carrière chez Ferrari, imposant sa suprématie et écrivant sa légende de Baron rouge avec cinq autres titres mondiaux à la clé (de 2000 à 2004). Retiré des circuits depuis 2006, on ne l'a plus vu depuis son accident de ski à Méribel en décembre 2013, sa famille et son manager, Sabine Kehm, préservant la plus totale intimité autour de sa vie en Suisse.