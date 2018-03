Albert de Monaco, ses jumeaux sur les genoux, souffle ses 60 bougies

Sur Instagram, la princesse Charlene a immortalisé et partagé un très joli moment montrant Albert soufflant ses bougies avec ses jumeaux sur les genoux. En légende, elle écrit tout simplement : "Happy Birthday Daddy."

Sur la première photo, le trio souffle sur le gâteau. Sur la seconde, Albert semble rire aux éclats. Comme il le confiait récemment, les jumeaux sont sa plus grande réussite. Dans Albert II de Monaco, l'homme et le prince, un livre d'entretien avec Isabelle Rivère et Peter Mikelbank qui paraît ce jour chez Fayard, Albert raconte qu'il les surnomme "les babas". Il revient également sa demande en mariage et Charlene explique dans Point de vue ce que signifiait son "oui" : "Dans le cas d'Albert, mettre un genou à terre en se disant 'j'espère qu'elle acceptera de m'épouser, avec tout ce que cela suppose", demandait du courage. Mon mari ne peut pas être un homme comme les autres. Son travail est un travail difficile, sa vie une vie à toute allure. J'ai accepté de les partager. Et je l'ai fait pour lui."

La soirée se passera en famille et avec quelques amis. Ce sera un moment privé, ici au palais.

Dans Monaco-Matin ce mercredi, Albert expliquait son désir de ne pas en faire trop pour cet anniversaire alors qu'une grande fête populaire avait été organisée pour ses 50 ans. "Je n'y tenais pas. D'abord parce qu'il ne faut pas toujours faire la même chose. Mais aussi parce que je ne voulais pas, alors que des Monégasques sont en difficulté aujourd'hui (...) engager des dépenses pour mon anniversaire. Cela aurait été mal perçu", assume le chef d'Etat. Il pensait également que Charlene ne lui réserverait pas de surprise : "Elle sait que je n'aime pas trop les surprises. La soirée se passera en famille et avec quelques amis. Ce sera un moment privé, ici au palais."

En revanche, un spectacle son et lumière baptisé Eléments, "conçu comme un spectacle sensoriel de 30 minutes", a été organisé à l'initiative du Diocèse de Monaco et joué trois fois ce jour à la cathédrale à l'occasion de cet anniversaire. La dernière représentation est programmée à 21h45.