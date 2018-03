Caroline de Monaco : "La méchante" pour le mariage de Charlene et Albert

Le 14 mars 2018, Albert de Monaco aura 60 ans. Depuis le 1er juillet 2011, il est l'époux de la princesse Charlene. Ils sont les parents des adorables jumeaux Jacques et Gabriella, 3 ans. Dans un ouvrage intitulé Albert II de Monaco, l'homme et le prince, Caroline de Hanovre, la grande soeur d'Albert, âgée de 61 ans, se souvient de l'effervescence qui s'est emparée du Rocher de l'annonce du mariage de son frère jusqu'aux cérémonies civiles et religieuses. La princesse assume avoir joué le rôle de la "méchante" auprès de l'entourage des futurs mariés... Un rôle nécessaire.

Monaco fever

"Il régnait à l'époque un épisode de Monaco Fever, tout le monde voulait participer, avoir un rôle à jouer, raconte Caroline dans ce livre, attendu le 14 mars chez Fayard, dont Point de vue publie les premiers extraits. Avec Charlene, nous en riions beaucoup. Mais ils se perdaient parfois un peu tous les deux dans ces turbulences, tant ils étaient désireux de ne froisser personne. Pour moi, l'enjeu n'est pas le même. Nous avions l'habitude de nous réunir à la maison, je leur disais : 'OK, j'irai trouver untel ou untel et je lui dirai moi-même que ce qu'il demande n'est pas possible. De cette manière, vous resterez les gens gentils et charmants que vous êtes, et moi je serai la méchante.'"

Ce rôle, Caroline de Hanovre l'assume totalement d'autant qu'elle reconnaît que ce mariage était un vrai casse-tête : "Cela concernait tous les aspects de l'organisation de l'événement, jusqu'à la forme du gâteau de mariage, dont certains voulaient décider à leur place. Il y a eu beaucoup de négociations, je ne sais pas s'ils convient d'en dire davantage sur le sujet de peur que des susceptibilités ne soient froissées. Mais nous nous sommes aussi bien amusés." Nous voilà rassurés.

Le mariage du prince Albert II de Monaco était attendu de longue date par toute la principauté. Six ans et demi après la fête, on se souvient encore de l'immense émotion de Charlene, en larmes durant la messe. Une image inoubliable...