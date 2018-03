Alessandra Ambrosio : Le top a rompu ses fiançailles avec Jamie Mazur !

Ils formaient autrefois un couple soudé et très amoureux. Désormais, c'est chacun de leur côté qu'Alessandra Ambrosio et Jamie Mazur poursuivront leur route. Selon les informations rapportées vendredi 16 mars 2018 par le magazine Us Weekly, le top brésilien et l'entrepreneur américain - tous deux âgés de 36 ans - ont rompu après dix années de fiançailles. "Ils ont essayé de rester discrets au sujet de leur séparation, mais Alessandra a été vue plusieurs fois sans Jamie à ses côtés", a confié un indiscret.

En effet, cela faisait plusieurs mois que la bombe brésilienne n'avait pas posté de photo de son compagnon sur les réseaux sociaux, quelque chose qu'elle avait pour habitude de faire. La dernière fois que le couple s'est affiché ensemble remonte au 25 décembre 2017 lorsqu'il célébrait les fêtes de Noël au Brésil avec ses deux beaux enfants, Anja (9 ans) et Noah (5 ans).