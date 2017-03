Alessandra Sublet : Nouvelle égérie pétillante, elle succède à Omar Sy...

Animatrice réputée pour ses émissions de radio et de télévision, Alessandra Sublet ajoute aujourd'hui une nouvelle corde à son arc en devenant l'ambassadrice des boissons pétillantes Finley.

Comme le rapporte le site de la revue Libre Service Actualités, la présentatrice de 40 ans a en effet été choisie par la société Coca-Cola pour succéder à Omar Sy. En mars 2015, la première campagne de publicité mettant en vedette l'acteur césarisé avait été diffusée sur toutes les plateformes, donnant une jolie visibilité à la marque.

Dans un communiqué, Coca-Cola a confirmé l'arrivée de sa nouvelle égérie. "L'animatrice et productrice de radio/télévision est la représentation parfaite de Finley : fraîche et pétillante, une femme active aux multiples casquettes qui aime les plaisirs simples mais raffinés. Son naturel et sa spontanéité reflètent instinctivement l'identité de la marque et ont fait d'elle une évidence pour prendre le relais d'Omar Sy dans la prochaine campagne de communication à découvrir courant avril", a-t-on indiqué.

De son côté, l'animatrice d'Action ou Vérité, toujours dans sa petite bulle, n'a pas encore pris le temps de commenter ce nouveau rôle.