Alex Lutz, proche de son fils Ferdinand, 11 ans : "Je suis un papa sévère"

Bientôt à l'affiche des Aventures de Spirou et Fantasio (en salles le 21 février) et seul en scène avec son spectacle éponyme qui se jouera à l'Olympia jusqu'au 25 février, Alex Lutz connaît un début d'année bien chargé. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre le temps de faire quelques confidences sur sa vie de famille...

Dimanche 4 février, dans Version Femina, il se confie – et il le fait rarement – sur son fils Ferdinand (11 ans), fruit de son amour pour Mathilde Vial. "Je crois que je suis un papa sévère. J'aimerais l'être un peu moins de temps en temps, mais il y a de vrais principes de vies. Sinon, j'essaie de l'écouter un maximum, de le comprendre, de jouer avec lui. Je l'admire, il est enthousiaste, profondément gentil, têtu comme une mule, mais c'est bien aussi s'il arrive à en faire de l'obstination pour certaines choses."

L'humoriste et comédien avoue également avoir fait Spirou et Fantasio pour son fils. "C'est une grande aventure familiale et populaire", assure l'intéressé qui s'est dit "hypercontent" d'avoir pu camper Fantasio devant Thomas Solivérès, Ramzy Bédia, Christian Clavier ou encore Géraldine Nakache.

Interview à retrouver en intégralité dans Version Femina du 4 février 2018.