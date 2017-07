Alexander Skarsgård célibataire : Le beau gosse séparé d'Alexa Chung

Entre Alexander Skarsgård et Alexa Chung, c'est fini ! Selon les informations du Page Six, l'acteur de 40 ans et la star de 33 ans ont rompu après deux ans d'amour.

Le couple, qui s'est toujours montré très discret sur sa romance, avait commencé à se fréquenter au mois de mai 2015. A cette époque, les tourtereaux avaient été repérés main dans la main lors d'une promenade dans un parc de Brooklyn. Puis, c'est entre Londres et New York qu'ils ont toujours été photographiés au cours des deux dernières années, sans qu'ils n'officialisent jamais leur histoire d'amour sur un tapis rouge. Leur dernière apparition publique remonte au 2 mai dernier dans les rues de Manhattan.

Si aucune explication n'a été avancée pour justifier cette séparation, l'entourage du séduisant comédien suédois a cependant affirmé qu'il était passé à autre chose. Le week-end dernier (8-9 juillet), Alexander Skarsgård aurait ainsi profité d'un moment avec le mannequin Toni Garrn (25 ans) à Montauk, à East Hampton. "C'est la première fois qu'ils se rencontraient. C'était un rendez-vous arrangé par un ami en commun. Toni était nerveuse donc elle est venue avec deux amies. Ils ont déjeuné chez lui et se sont ensuite rendus chez Gurney's [un hôtel quatre étoiles situé en bord de mer, NDLR]", a-t-on glissé. Malheureusement, l'ex-star de True Blood n'aurait pas eu l'étincelle pour la bombe allemande. "Le courant n'est pas passé. Il pourrait ne pas y avoir de deuxième rencard", a-t-on ajouté.

De son côté, l'expert en mode Alexa Chung (qui a assisté mi-juin au mariage de Pixie Geldof à Majorque) a été vue au début du mois à Paris, où elle a assisté aux festivités de la Fashion Week. Elle avait notamment été photographiée tout sourire lors de son arrivée au défilé Miu Miu, le 2 juillet. Preuve que la rupture ne l'atteint pas ?