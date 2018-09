Alexandra Lamy : Ce partenaire qu'elle a fait "rougir"...

Alexandra Lamy revient avec un rôle dans lequel on ne l'attendait pas forcément : celui d'une femme ambitieuse évoluant dans le monde de la politique et utilisant notamment la séduction comme arme de manipulation. Un rôle dans lequel elle semble s'être facilement glissée si l'on en croit son anecdote lors d'une scène avec son partenaire Finnegan Oldfield...

Dans le film, Alexandra Lamy incarne le personnage d'Agnès et Finnegan Oldfield celui d'Arnaud. Entre les deux, c'est un courant électrique... "Je pense qu'elle provoque chez lui une certaine excitation et un trouble : Arnaud est pris entre sa petite copine et Agnès, qui est beaucoup plus femme. Dans une scène, on le voit rougir, chose extrêmement difficile pour un acteur parce que c'est une émotion qu'on ne peut pas reproduire. En fait, je pense que j'ai réellement perturbé Finnegan !", raconte l'actrice à Gala.

Et l'actrice de 46 ans d'ajouter : "J'avais tenu à ne pas le voir trop souvent avant le tournage pour ne surtout pas devenir la 'bonne copine' et perdre cette réserve qu'on a au début et qui peut aussi être source de séduction." Bien dans ses baskets et assumant sa féminité, Alexandra Lamy se réjouit de voir que les mentalités ont évolué. "La quarantaine m'a fait du bien. (...) On n'est plus à l'époque de nos grands-mères où, passé ce cap, il fallait commencer à cacher son corps", ajoute-t-elle.

Thomas Montet