Alexandra Lamy change de coupe de cheveux : Ses fans ont peur...

Alexandra Lamy l'a bien compris : sa personne fascine. Et notamment ses cheveux. A chaque métamorphose capillaire, plus ou moins radicale (on se souvient encore de sa teinture rousse), ses fans réagissent en nombre et affichent un certain engouement que beaucoup d'entre nous ne comprendraient pas. Du coup, la star s'en est joyeusement amusée ce vendredi 16 novembre 2018 via la plateforme Instagram.

Tout a commencé en fin de matinée, avec une photo de l'actrice flippée. "Chez le coiffeur envie de changer ouhla j'ai peur", écrit-elle en légende, annonçant que ses fans verront le résultat final trois heures plus tard. Et comme prévu, ses admirateurs et admiratrices ne vont pas manquer de s'enthousiasmer en affichant leur hâte, mais aussi leur inquiétude de savoir dans quelle folie capillaire la révélation d'Un gars, une fille va tomber.