Alexandra Lamy : Les conseils qu'elle prodigue à sa fille Chloé, jeune actrice

Six mois après la sortie de la comédie Tout le monde debout, dont elle partageait l'affiche au côté de Franck Dubosc, Alexandra Lamy est de retour au cinéma dans Le Poulain (réalisé par Mathieu Sapin, sortie le 19 septembre 2018), film où elle interprète le rôle d'une communicante sans états d'âme d'un candidat à la présidentielle.

À cette occasion, l'actrice a accordé un nouvel entretien dans les colonnes de Télé 7 Jours. Ravie d'interpréter le rôle d'une "méchante manipulatrice et ambitieuse", Alexandra Lamy a dressé un parallèle avec sa carrière, assurant que l'ambition était indispensable pour réussir dans son domaine. "Dès lors qu'elle n'écrase pas les autres", tempère-t-elle néanmoins. Et de divulguer les conseils qu'elle prodigue à sa fille Chloé Jouannet, jeune actrice. "J'ai passé l'été avec ma fille et je lui ai dit : 'Tu as 20 ans, le monde est à toi. Aie de l'ambition et n'aie pas peur de te planter !' Et cela implique beaucoup de travail", confie-t-elle.

Réunie au cinéma avec sa fille et sa soeur Audrey

Ces conseils, Alexandra Lamy les applique également à la lettre. "Ma soeur Audrey et moi sommes filles de commerçants. Nous travaillions au magasin le mercredi, le samedi et pendant les vacances. Nos parents nous ont appris la rigueur, le respect, la valeur de l'argent, à dire 'bonjour', 'merci'... Et si nous ne le faisions pas, nous nous prenions un coup de pied aux fesses !", ajoute-t-elle.

Proche de sa fille et de sa soeur, Alexandra Lamy a d'ailleurs profité de son interview pour révéler qu'elle planchait sur un "projet de film" qui leur permettrait de se réunir. "Ce sera génial d'incarner, ensemble, trois générations différentes !", conclut-elle. On a hâte d'en découvrir davantage...

