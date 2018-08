Festival d'Angoulême : Corinne Masiero soulève son haut...

Devenu un événement incontournable dans le paysage du cinéma français et francophone, le Festival d'Angoulême vient de lancer sa 11e édition, toujours sous le regard curieux et passionné de son cofondateur, Dominique Besnehard. Et comme chaque année, l'ex-agent des stars devenu producteur accueille une flopée de stars, toutes désireuses de venir promouvoir leurs films dans une ambiance bon enfant, comme Corinne Masiero et Mathilde Seigner.

A en juger les photos du 22 août 2018, l'ambiance est très bonne à Angoulême. Que dire du sourire rayonnant d'Alexandra Lamy, venu défendre Le Poulain. Superbe dans une longue robe estivale marron et blanche, assortie à des sandales couleur camel, elle était accompagnée de Finnegan Oldfield et Valérie Karsenti. Le film dépeint la trajectoire d'Agnès Karadzic, directrice de la communication d'un candidat à l'élection présidentielle, "une femme de pouvoir" qui va apprendre le métier à Arnaud Jaurès (Finnegan Oldfield). A son contact, le jeune homme novice en politique et naïf va gravir les échelons.