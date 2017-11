Alexandra Lamy : "Ma maman a eu du mal à avoir un enfant avant Audrey"

Mercredi 15 novembre 2017, Alexandra Lamy sera dans les salles obscures avec le film Par instinct, un drame dans lequel la populaire actrice française campe une avocate qui peine à avoir un enfant et qui se retrouve, lors d'un voyage d'affaires au Maroc, avec un bébé que lui a laissé une adolescente nigérienne victime d'un dangereux trafic. Un rôle taillé pour elle qui a expérimenté une sensation similaire – celle de ne pas pouvoir avoir d'enfants – au travers de sa mère Michèle. En effet, après la naissance d'Alexandra, et bien avant celle d'Audrey, sa petite soeur, la mère de l'actrice a cherché en vain à avoir d'autres enfants...

"Ce personnage qui ne peut pas tomber enceinte m'a beaucoup touché parce que, si on a dix ans d'écart avec ma soeur, c'est parce que ma maman a eu du mal à avoir un enfant entre nous deux", confiait-elle ce lundi 13 novembre à Nagui dans l'émission La Bande Originale. Sa mère enchaîna des fausses couches, ce dont Alexandra, alors trop petite pour comprendre, se souvient tout de même. "Je l'ai tellement vécu pendant ces dix ans-là, à travers des yeux de petite fille qui voient sa mère avec un ventre rond et qui revient de l'hôpital en larmes...", se souvient-elle. Finalement, la petite soeur d'Alexandra voit le jour le 19 janvier 1981 à Alès. Une délivrance. "On voulait tellement que ma soeur arrive qu'on a failli l'appeler Désirée... mais ça c'était pas possible en revanche !", s'amuse-t-elle.

L'histoire de Par instinct : Au sommet de sa carrière d'avocate, Lucie se rend en voyage d'affaires au Maroc, loin de son mari. Arrivée à Tanger, elle est frappée par le bouillonnement chaotique de cette ville où tout semble pouvoir advenir. Quand, venue de nulle part, une adolescente nigériane lui confie son bébé et lui demande de le protéger, elle est complètement déboussolée. Dans les bas-fonds de la ville, Lucie va pourtant chercher à sauver cette jeune fille d'un dangereux trafic. C'est sans compter sur l'attachement de plus en plus fort qu'elle ressent pour l'enfant...