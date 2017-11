Alexandra Lamy, sa fille : "Chloé fait très attention, et elle a du répondant !"

Alexandra Lamy a le plaisir de revenir au cinéma dans Par instinct, un drame qui braque les projecteurs sur les mères clandestines au Maroc. Un sujet délicat qui montre ô combien les violences faites aux femmes sont toujours d'actualité. Elle s'est exprimée sur le sujet lors de l'éclatement du "scandale Harvey Weinstein", producteur qui avait notamment distribué The Artist, film avec son ex, Jean Dujardin. Aujourd'hui et pour Télé Star, elle revient sur ce débat qui a pris de l'ampleur ces dernières semaines et livre son regard de mère d'une jeune comédienne en herbe.

Chaque jour, une nouvelle et sombre révélation surgit sur des cas d'agressions ou de harcèlement sexuel sur un plateau de tournage. La parole est libérée mais Alexandra Lamy reste prudente : "Ce que je crains, c'est que tout le monde sature finalement avec ce sujet et que ça retombe comme un soufflé. Ça fait deux mille ans que les femmes se taisent, alors, forcément, aujourd'hui, c'est près d'une sur deux, touchée par le harcèlement ou le viol, qui s'exprime. (...) On s'est habitués à se taire par peur que l'on nous rétorque qu'on manque d'humour. Ces types disent : 'Oh ça va, je rigole !' Ok, ils rigolent... Mais ça les ferait rire s'il s'agissait de leur fille ?"

D'ailleurs Chloé, la fille que la comédienne a eu avec son ex-compagnon Thomas Jouannet, est âgée de 20 ans et elle se lance dans le cinéma (elle a joué dans Avis de mistral avec Jean Reno). Alexandra Lamy la met-elle en garde sur ce milieu où les comportements inappropriés sont légion : "Bien sûr, et son père également. Il faut dire qu'il a trois filles [il a deux enfants avec la comédienne Armelle Deutsch]. Du coup, il est hypervigilant. Chloé fait très attention. Et elle a du répondant ! Elle n'a pas peur de remettre le harceleur à sa place et de lui ficher la honte devant tout le monde."

