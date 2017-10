Alexandra Lamy réagit à l'affaire Weinstein...

La voix d'Alexandra Lamy vient s'ajouter à toutes celles qui ont dénoncé les actes du producteur américain Harvey Weinstein, pointé du doigt par de nombreuses victimes pour des faits d'agression sexuelle qui se sont déroulés en toute impunité au cours des trois dernières décennies.

Invitée mercredi 11 octobre sur la chaîne CNews pour le lancement du Pasteurdon, opération annuelle de sensibilisation et d'appel aux dons de l'Institut Pasteur dont elle est la marraine et qui se déroule cette année du 12 au 15 octobre, l'actrice française a salué le courage de toutes les victimes qui ont témoigné contre le taulier déchu du cinéma hollywoodien. "Je dis bravo aux femmes de parler parce que le harcèlement, sexuel et moral, touche je crois 44% de femmes en France (...) ce qui est énorme. Ça fait presque une femme sur deux. C'est beaucoup de courage d'aller parler, parce que ce sont des sujets difficiles, parce que malheureusement pour les femmes elles se sentent toujours un peu humiliées ou mal à l'aise, et c'est très difficile d'en parler", a-t-elle déclaré.

J'espère que ça ira jusqu'au bout

Alexandra Lamy, qui avait accompagné son ex-compagnon Jean Dujardin lors de la campagne des Oscars pour The Artist en 2012, avait brièvement côtoyé le milieu hollywoodien à cette époque, The Weinstein Company ayant distribué le film de Michel Hazanavicius aux Etats-Unis. Pour autant, la maman de Chloé Jouannet (19 ans) a rappelé que le harcèlement et les violences sexuelles ne sont pas seulement "propices" au monde du cinéma. "Le droit de cuissage, je pense qu'il existe malheureusement encore et c'était presque toléré il y a encore quelques années", a-t-elle souligné. La comédienne a conclu son intervention en saluant une dernière fois le courage des actrices qui ont élevé la voix contre Harvey Weinstein. "Oui, c'est toujours très difficile pour une femme d'en parler et je leur dis bravo parce que c'est un acte de courage extrêmement fort. Et j'espère que ça ira jusqu'au bout surtout".

Alexandra Lamy sera le 15 novembre prochain à l'affiche du drame Par instinct, de Nathalie Marchak.