Alexandra Lamy et Claude Lelouch s'engagent pour le Pasteurdon

Mercredi 11 octobre s'est tenue la conférence de presse pour le lancement de la 11e édition du Pasteurdon, à l'Institut Pasteur à Paris. Pour l'occasion, il fallait compter sur la présence de la marraine Alexandra Lamy et du réalisateur Claude Lelouch.

Depuis 130 ans, les chercheurs de l'Institut Pasteur se mobilisent sans relâche contre diverses maladies et, grâce aux dons, 1 500 hommes et femmes, venus du monde entier, combattent les maladies infectieuses, les épidémies, les cancers, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson... Une tâche qui nécessite donc des fonds et c'est pour cela qu'existe le Pasteurdon. Une campagne de quatre jours du 12 au 15 octobre, avec 38 médias partenaires, qui vise à récolter la somme de 1,7 million d'euros.

Alexandra Lamy est, pour la 7e année consécutive, la marraine engagée du Pasteurdon, aux côtés des chercheurs. Grande première pour cette 11e édition, Claude Lelouch rejoint l'opération, en réalisant les films de campagne.

Marc-Olivier Fogiel, Valérie Bénaïm et Alex Goude étaient aussi présents au lancement de cette nouvelle édition du Pasteurdon, pour soutenir l'opération.