Alexandre Astier : Papa pour la 6e fois d'un petit garçon !

Alexandre Astier est à nouveau papa. Le 18 novembre 2017, sur Twitter, le co-créateur de la série culte Kaamelott, dans laquelle il jouait le roi Arthur, a révélé que sa compagne a accouché.

Le comédien a partagé une photo diffusée par une jolie jeune femme se nommant Luna Krys, sur laquelle on voit les doigts d'un bébé. En légende, il a commenté : "Le premier bébé de @Luna_KAArys s'appelle Aaron. Et c'est aussi mon sixième." C'est une annonce surprise puisqu'aux dernières nouvelles, Alexandre Astier partageait sa vie avec Anne-Gaëlle Daval, la chef costumière de la série Kaamelott.

Le comédien de 43 ans, originaire de Lyon (où réside aussi Luna Krys, qui collabore à l'Acting Studio, un lieu de production et de formation artistique dirigé par Joëlle Sevilla... la mère d'Alexandre Astier dans Kaamelott), est déjà le papa de cinq enfants, nés de sa précédente relation : Jeanne, Arianne, Neil, Ethan et James, le petit dernier né en 2013. Sur Instagram, Jeanne a posté la même photo que son papa et a commenté en légende : "Je suis l'aînée de six enfants."