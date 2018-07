Alexandre Brasseur, amoureux de Juliette, avoue pourquoi il a failli la perdre

Alexandre Brasseur (47 ans) vit le grand amour avec sa compagne Juliette depuis une trentaine d'années. Interrogé par nos confrères de Gala, le comédien de Demain nous appartient (TF1) a confié qu'il avait déjà failli perdre sa moitié, celle avec qui il partage pourtant tout depuis l'adolescence.

En effet, son goût pour les soirées arrosées aurait pu sonner le glas de leur idylle. "À un moment, Juliette est partie. Je faisais énormément la fête, je ne rentrais plus à la maison", a avoué le fils de Claude Brasseur et petit-fils de Pierre Brasseur. Et sa chère et tendre de poursuivre : "Nos enfants avaient 4 et 6 ans. Alexandre, qui est un fêtard, pouvait passer la nuit dehors avec ses copains. C'était comme ça depuis toujours. Son père et son grand-père étaient pareils. Un soir, je me suis dit que je ne pouvais pas offrir ce modèle de vie à mes petits. Je suis partie et restée injoignable trois ou quatre jours..."

Inévitablement, cette décision de Juliette a été un choc pour le comédien. "J'ai appelé ses parents, j'ai tout fait pour la récupérer. Juliette, dans le couple, c'est la personne posée, stable, carrée. Moi, je suis le grain de folie. mais il ne faut pas que ce grain enraye la machine. Je suis très excessif, entier, plutôt obsessionnel. J'étais le roi de la nuit depuis mes 16 ans. J'ai changé. Mon obsession, aujourd'hui, je la reporte dans le boulot", a-t-il confié.

Alexandre et Juliette sont les heureux parents de Louis (20 ans) et Jeanne (17 ans).

