Alexandre Brasseur amoureux : "Mon épouse, c'est ma moitié"

À 47 ans, Alexandre Brasseur est au top de sa carrière. La comédie, c'est de famille puisque le fils de Claude Brasseur et petit-fils de Pierre Brasseur est la star de Demain nous appartient, le feuilleton à succès de TF1 diffusé du lundi au vendredi à 19h20. Le collègue d'Ingrid Chauvin a toujours su qu'il voulait suivre les traces de ses aînés.

À l'occasion du Festival de télévision de Monte-Carlo, France dimanche a réalisé une interview avec l'acteur dans laquelle il se confie ouvertement sur sa famille. S'il a réussi à faire son petit bout de chemin de son côté, la ressemblance frappante avec son père est toujours de mise. Interrogé à ce sujet, il prend plutôt cela comme un compliment : "Je ne sais pas si ça m'amuse, mais ça ne m'agace pas du tout ! J'aime mon père, je suis super fier de lui. D'ailleurs, on était ensemble pas plus tard qu'hier pour fêter ses 82 ans et il va très bien."

Fils unique de Claude Brasseur, Alexandre n'en a jamais souffert. Et pour cause, il a très vite trouvé son âme soeur. Il s'agit de Juliette, rencontrée à 15 ans en boîte de nuit. Ils ne se sont plus quittés depuis. "Comme je suis depuis très longtemps avec mon épouse, qu'on traverse le temps ensemble depuis plus de trente ans, c'est elle ma moitié. J'ai mon épaule, elle a la sienne" explique-t-il dans les colonnes de l'hebdomadaire.

Ce couple solide est parent de deux enfants, Louis (20 ans) et Jeanne (17 ans). Si Alexandre Brasseur a été bercé par la comédie et a voulu en faire son métier, c'est loin d'être le cas pour son fils et sa fille : "Ils font leur vie... Du moment qu'ils sont contents, épanouis, c'est tout ce qui compte. S'il veut être restaurateur, eh ben super, sois le meilleur. Surtout, sois heureux ! Arrêtons, en effet, cette course à la réussite, ce n'est pas primordial, pensons plutôt à notre bonheur ! C'est cette quête-là la plus importante. Voilà donc tout ce que je peux souhaiter aux autres, et plus particulièrement, à mes enfants. Qu'il soit Costes avec cinquante restaurants magnifiques ou tenancier d'une petite paillote sur une île paumée, s'il prend son pied, c'est top !"

Retrouvez l'interview d'Alexandre Brasseur en intégralité dans le numéro de France dimanche du 20 au 26 juillet 2018.