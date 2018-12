Alexandre Lacazette et Aubameyang : Flagrant délit de consommation de crack

The Sun est sur tous les écarts des footballeurs. Après avoir révélé l'arrestation pour conduite en état d'ivresse du champion du monde Hugo Lloris en août dernier, le tabloïd britannique s'attaque à présent aux agissements de plusieurs membres de l'équipe d'Arsenal.

Les journalistes se sont procuré des images accablantes tournées en août dernier dans un club de Londres, le Tape London, juste avant le début de la saison de Premier League 2018-2019. Les Français Alexandre Lacazette, 27 ans, Pierre-Emerick Aubameyang, 29 ans, et Matteo Guendouzi, 19 ans, mais aussi la star allemande Mesut Ozil, 30 ans, son coéquipier Sead Kolasinac, 25 ans, ou encore l'Arménien de 29 ans Henrikh Mkhitaryan ont tous participé à une soirée champagne et vodka. Mais pas seulement... Les footballeurs ont rapporté avec eux du "hippy crack", protoxyde d'azote qui peut provoquer des crises cardiaques, inhalé via des ballons. The Sun précise que s'il n'est pas interdit de détenir la substance, sa vente est en revanche illégale en Angleterre et au pays de Galles. Cette soirée a également été marquée par la présence de 70 jeunes femmes, invitées à divertir les footballeurs.

C'était incroyable

The Sun n'a pas seulement obtenu cette vidéo qui doit ravir Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal qui a remplacé Arsène Wenger après avoir été évincé du PSG, mais aussi un témoignage. Une source rapporte que plusieurs boîtes d'"hippy crack"ont été apportées au club de Londres. Mesut Ozil a par exemple "semblé perdre conscience." "C'était incroyable de voir des athlètes de renom et des modèles prendre de tels risques avec une substance dangereuse. Si leurs fans ou leurs entraîneurs avaient pu voir ça, ils aurait été horrifiés", a également commenté la source. Plusieurs joueurs ont finalement quitté la soirée aux alentours de 4h du matin avec des filles installées à l'arrière du Mercedes noire. Certains joueurs d'Arsenal sont mariés, à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang qui est le papa de deux jeunes garçons prénommés Pierre et Curtys, fruits de son amour pour Alysha.