Alexia Mori de nouveau maman : Comment a réagi Louise en rencontrant Margot

Son deuxième accouchement, l'ancienne habitante de la Maison des Secrets n'est pas près de l'oublier. Sur Instagram, Alexia a confié avoir accouché sans péridurale. "Je souffre ma race. (...) Contractions dans le dos. P***** je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Et pour couronner le tout, bébé devait m'appuyer sur une veine, ce qui me déclenchait une forte brûlure dans le milieu de la cuisse droite." Elle s'est donc mise sur le côté pour atténuer la douleur et a dû accoucher dans cette position. "Je pousse de toutes mes forces et je suis persuadée de ne jamais y arriver. Dix minutes après, je vois mon bébé sortir dans sa poche. C'était incroyable."

Une fois la poche ouverte, Alexia (qui n'avait pas souhaité connaître le sexe de son bébé avant le jour J) a découvert qu'elle venait de mettre au monde une deuxième petite fille.