Alexia (Top Chef 2019) éliminée : "Je n'ai pas ressenti grand chose"

Après 13 semaines de compétition, Alexia a été éliminée de Top Chef saison 10 (M6) aux portes de la finale qui se jouera entre Guillaume et Samuel. En exclusivité pour Purepeople.com, la candidate passée par les brigades d'Hélène Darroze et Jean-François Piège se livre sur son aventure.

Qu'avez vous ressenti au moment du verdict ?

Sur le coup, je n'ai pas ressenti grand chose. Je prends un peu de temps à encaisser. Mais j'avoue que ça a pris quelques semaines avant d'aller mieux. C'est vrai que c'était un coup dur. J'ai mal géré ma demi-finale, c'est la vie, c'est comme ça.

Comment vivez-vous le fait d'être éliminée sur votre propre épreuve, aux portes de la finale ?

C'est difficile ! C'est arrivé à Victor l'année dernière, je pense que c'est un peu le parti pris quand on prend des risques dans les épreuves. Moi je n'ai pas voulu faire quelque chose dans la facilité. Est-ce que c'était le bon moment pour prendre des risques ? Peut-être pas mais je ne regrette en aucun cas mon choix.

Quel a été le plus beau moment de votre aventure ?

Je dirais que c'est ma qualification pour la demi-finale !

Quel a été le moment le plus difficile pour vous ?

Ca je pense que c'est ma défaite. Partir aux portes de la finale...

Il y a quelques semaines, vous vous êtes blessée. Qu'avez-vous eu ?

Oui, j'ai eu 5 points de suture, je suis allée à l'hôpital. Après ça j'ai été assez faible notamment à l'épreuve du guide Michelin. Je n'étais plus sûre de mes capacités. Mais après à l'épreuve avec Yannick Alléno j'ai été reboostée et ça m'a donné envie d'aller jusqu'au bout.

Comment avez-vous vécu votre première expérience télé ?

Super bien ! J'ai adoré l'aventure Top Chef. J'ai beaucoup de chance, je suis tombée sur des journalistes sympas, tout était génial.

Certains de vos camarades comme Ibrahim ont critiqué le montage... Qu'en pensez-vous ?

Pour moi le montage a été très bien fait. Personnellement je me reconnais à 100% à l'écran. Je ne vois rien qui aurait été mal monté... Je n'ai pas vécu la même chose que lui je crois.

Avez-vous gardé contact avec vos chefs Hélène Darroze puis Jean-François Piège ?

J'ai déjà contacté Hélène Darroze par texto et revu Jean-François Piège à l'extérieur. A part ça, on ne peut pas dire qu'on est vraiment en contact régulier. Ils sont occupés, je ne vais pas les embêter. Mais on garde de bons rapports.

Florian a déclaré en interview que vous aviez su profiter de son aide et que votre attitude avait par la suite changé. Il a également parlé de "crasse" de votre part. Savez-vous où il veut en venir ?

Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne suis même pas au courant, je ne sais pas de quoi il parle. On a continué à parler après l'aventure, il m'avait envoyé des messages par rapport à du travail. On n'est pas spécialement proches mais il n'y a jamais eu de texto méchant ou quoi que ce soit. Pour moi il n'y a pas de problème avec Florian.



Sur les réseaux sociaux, les internautes sont parfois un peu durs... Qu'avez-vous à répondre aux critiques ?

J'essaie de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Donc les critiques ne me touchent pas.

Qui soutenez-vous comme candidat pour la finale ?

Je soutiens les deux, je pense qu'ils ont chacun leur place. Ils ont tous les deux une approche différente de la cuisine et je trouve qu'ils ont chacun leur chance

Que faites-vous aujourd'hui ?

J'ouvre un restaurant fin août dans le Marais, à Paris. Ce sera ouvert que le soir, des petites assiettes axées sur le végétal, le poisson avec des influences d'un peu partout. Le restaurant s'appellera Datsha, ça veut dire maison en russe. L'idée c'est que les gens vivent dans cette maison, qu'ils mangent au restaurant, qu'ils boivent un verre... Qu'ils aient le sentiment qu'il n'y a pas besoin de partir pour aller ailleurs.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.