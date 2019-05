Top Chef 2019 : Alexia éliminée, Samuel et Guillaume en finale !

L'aventure Top Chef (M6) touche bientôt à sa fin ! Après 12 semaines de compétition, ils ne sont plus que trois à se disputer la victoire : Alexia, Guillaume et Samuel. Ce mercredi 1er mai, à l'occasion de la demi-finale, chacun imagine sa propre épreuve et l'un d'entre eux sera définitivement éliminé. Résumé de l'épisode.

Moule-frites en trompe l'oeil sucré

Samuel débute : il propose à ses camarades de revisiter le plat traditionnel d'un pays qui lui tient à coeur. Contre toute attente, il ne s'agit pas du Japon mais... de la Belgique ! Avec Alexia et Guillaume, ils vont devoir réinventer la moule-frites en trompe l'oeil sucré. Une épreuve à réaliser en 1h30.

Samuel, épaulé par Philippe Etchebest, sait parfaitement ce qu'il va proposer : des coques en chocolat et kaki pour les moules, une purée de coco et rhum pour la marinière, de la menthe à la place du persil et des frites de mangue trempées dans du beurre de cacao et colorant jaune. Pour la mayonnaise, le candidat reprend sa sauce coco qu'il va coloré en jaune. Sur conseil du chef qui réclame un peu plus d'acidité, Samuel trempe ses kakis dans un jus d'ananas.

De son côté, Alexia galère un peu plus... Pas très inspirée par le thème, elle finit par se lancer dans sa préparation avec l'aide de Jean-François Piège. Elle réalise des churros en guise de frites, utilise la mangue et du charbon végétal pour les moules. La marinière est faite de sauce yaourt, citron et estragon.

Enfin, Guillaume, le poulain de Michel Sarran, se lance dans la recette suivante : coques en chocolat et kaki cuit pour les moules, frites de mangue et chapelure, une marinière à base de coco, citronnelle, gingembre et coriandre ainsi qu'une mayonnaise de gel passion, citronnelle et huile de noisette. Mais lorsqu'il démoule ses fausses moules, Guillaume réalise qu'elles se cassent toutes ! Heureusement, il se rattrape en recommençant sa préparation.

Place à la dégustation pour Hélène Darroze et Guy Krenzer, chef exécutif et directeur de la Création Lenôtre ainsi que Meilleur Ouvrier de France. Le duo a préféré l'assiette de Samuel, devant celles d'Alexia et Guillaume.

La galette bretonne à la crêpière

Au tour de Guillaume d'imposer son thème : revisiter la galette bretonne au niveau gastronomique. Petit détail non négligeable : il a enlevé toutes les poêles de la cuisine, remplacées par des crêpières !

Guillaume prépare une galette séchée garnie d'une gelée de comté, un oeuf confit, une mousse au lard ainsi qu'une tuile de parmesan-lard-jambon-mimolette.

Samuel n'a jamais fait de crêpes au sarrasin. Il se lance avec la recette suivante : siphon crème au fromage façon sauce mornay, galette jambon façon maki, oeuf de caille au plat. Il ajoute du sarrasin soufflé pour le croustillant.

Alexia choisit de se lancer sur un siphon comté et parmesan, un jaune d'oeuf mariné dans du vinaigre de cidre, du lard confit et des tuiles de galette.

Lors de la dégustation, Hélène Darroze et Patrice Bertron, chef 2 étoiles, estiment que la meilleure assiette est celle de Guillaume. Encore une fois, personne ne marque de points.

Dessert gastronomique à la myrtille, bois et foin

Alexia est la dernière à proposer son épreuve : réaliser un dessert gastronomique avec seulement trois ingrédients, la myrtille, le bois et le foin. C'est lors d'un stage de cuisine à Copenhagen qu'elle a découvert ce mélange surprenant.

Alexia travaille de la meringue, une glace au bois, du siphon foin et une compotée de myrtilles.

Samuel se lance dans la préparation d'une panna cotta au foin, un coulis de myrtille, des myrtilles fraîches, une compotée de myrtilles et un sorbet au bois. Sur conseil de Philippe Ethebest, il ajoute des meringues à la myrtille.

Guillaume réalise une meringue fumée, de la glace au foin, une panna cotta au bois, un confit de myrtille ainsi qu'une mousse de myrtille. Il ajoute un bouillon de bois à la myrtille.

Il est l'heure de la dégustation pour Hélène Darroze et Emmanuel Renaut, chef 3 étoiles. Finalement, Samuel et Guillaume font mieux qu'Alexia et se qualifient pour la finale ! La jeune femme est éliminée.