Top Chef 2019 : Florian éliminé et en larmes, émotion au rendez-vous !

Fanny, Paul, Sébastien, Marie Victorine, Ibrahim, Anissa, Maël, Baptiste, Camille, Merouan, Damien ... Plusieurs candidats ont été éliminés de Top Chef 10 (M6) depuis le lancement du programme. Désormais, Samuel, Alexia, Florian et Guillaume se disputent leur place en demi-finale !

Le plat végétal avec Alain Ducasse

Après les épreuves de haut vol de la semaine passée, les candidats sont de nouveau confrontés à des difficultés de taille. Cette fois, ils vont devoir réaliser un plat végétal gastronomique à partir d'un panier de fruits et légumes imposé. Mais ce n'est pas tout : ils doivent séduire Alain Ducasse, le célèbre chef aux 20 étoiles, ainsi que ses deux chefs Jocelyn Herland et Francis Fauvel, sur son bateau-restaurant sur la Seine, aux pieds de la tour Eiffel.

Florian est le seul à ne pas avoir encore gagné de pass. Il est donc surmotivé pour cette épreuve et propose la recette suivante : panais rôti, condiment noix-vinaigre de xérès-carotte-kaki, beurre monté céleri-cresson, carottes glacées et betteraves glacées. Après avoir écouté son candidat depuis un écran, Hélène Darroze regrette juste une chose, qu'il ne réalise pas de jus ni de sauce.

De son côté, Alexia propose des salsifis rôtis aux noisettes, des topinambours rôtis, une purée de panais et fève de tonka, un condiment coing-kaki-sarrasin ainsi qu'un bouillon de légumes. La jeune femme, fan de cuisine végétale, est très inspirée. Sur conseil des chefs, elle ajoute de l'amertume à son assiette en réalisant une huile végétale à base de pépins de raisin et fanes de carottes.

Samuel, chef au Japon, est en difficulté. À Tokyo, il n'a pas l'habitude de cuisiner ces fruits et légumes... Sa recette est la suivante : carottes glacées au curry, châtaignes, salsifis, panais cuits sur de la mousse, condiment poire de terre et betterave, vinaigrette fanes de carottes et cresson. Les chefs demandent du rôti, du croustillant... et Samuel s'exécute en prenant la décision de rôtir le panais et des topinambours.

Enfin, Guillaume choisit de travailler un bouillon de céleri, un coulis de cresson, des carottes glacées, du curry, des artichauts à la barigoule, un chutney de coing et des betteraves glacées. Une assiette classique qui ne surprendra pas Alain Ducasse, comme l'expliquent ses deux chefs. Le candidat se reprend et ajoute du fruit d'églantier.

Place à la dégustation pour Alain Ducasse, Jocelyn Herland et Francis Fauvel. Finalement, les trois chefs se sont mis d'accord et ont choisi l'assiette d'Alexia, qui remporte son deuxième pass et donc sa place en demi-finale !

Les berlingots avec Anne-Sophie Pic

Désormais, les candidats se frottent à Anne-Sophie Pic, cheffe la plus étoilée au monde. Rendez-vous à Valence. Leur mission est de l'impressionner en réalisant son célèbre plat signature : les berlingots.

Guillaume choisit de mettre la Bretagne à l'honneur et travaille un berlingot sarrasin, une farce chou-fleur et fromage frais, un taboulé de choux, un bouillon de légumes ainsi qu'un chou kale et verveine.

Florian, décidé à ne plus laisser passer sa chance, propose la recette suivante : un berlingot à pâte sèche farce mascarpone-champignon-chèvre, champignon tourné, consommé de champignon au beurre de café.

Samuel fait dans l'originalité, espérant décrocher son deuxième pass ! Il travaille un berlingot au jus de betterave, une farce betterave-banon-lard fumé ainsi qu'un bouillon thaï de betterave, citronnelle, gingembre et poivre de Sichuan. Petit hic, la farce de Samuel est trop liquide ! Il réalise une béchamel en urgence pour épaissir la préparation.

Il est l'heure pour Anne-Sophie Pic de faire son choix. Après dégustation, elle choisit l'assiette de Guillaume, qui obtient son deuxième pass et se qualifie pour la demi-finale !

Les agrumes en salé avec Mauro Colagreco

Mauro Colagreco, chef italo-argentin du 3e meilleur restaurant du monde, impose un challenge de taille : réaliser un plat salé à base d'agrumes !

Florian propose un ceviche de langoustine, du quinoa aux oranges et huîtres, un confit de zeste d'agrumes et agrumes rôtis, le tout accompagné d'un jus d'agrumes. Hélène Darroze n'est pas satisfaite de cette recette, pas assez spectaculaire pour une épreuve de quart de finale. Après réflexion, Florian prend la décision de réaliser un trompe-l'oeil en forme de kumquat glacé avec un coulis d'agrumes.

De son côté, Samuel réalise une purée et des billes de potimarron à l'orange, du pamplemousse, une tuile de potimarron aux zestes de citron. Pour accompagner le côté agrumes, le candidat de Philippe Etchebest propose un rouget accompagné d'un condiment argentin, le chimichurri.

Après dégustation, Mauro Colagreco a préféré l'assiette de Samuel, qui obtient son deuxième pass et se qualifie pour les demi-finales ! Florian est donc éliminé.