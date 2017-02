Alice et Pierre (The Game of Love) gagnants: Ce qu'ils vont faire de leurs gains

C'est officiel, Alice et Pierre sont les grands gagnants de The Game of Love.

Comme on a pu le découvrir lors de la finale diffusée ce vendredi 3 février, sur NRJ12, Alexandre a terminé en quatrième position, Pierre et Laurence étaient ex-aequo et Alice, première. Le dernier du classement a donc dû trancher pour déterminer quel candidat serait en deuxième position et remporterait ainsi également l'aventure. Et c'est pour Pierre qu'il a opté, une décision qui a surpris le principal intéressé.

"J'étais paniqué. Surtout que je n'étais pas du tout préparé à ça, je pensais terminer en troisième position. Quand j'ai entendu mon nom, du coup, j'ai mis quelques secondes à comprendre qu'Alex ne m'éliminait pas, mais me choisissait. C'était assez fort", nous a confié Pierre. Et de préciser que, selon lui, le fait qu'Alice et lui étaient naturels et sincères avec tout le monde durant toute l'aventure a beaucoup joué.

Une théorie confirmée par la jolie blonde : "Je pense qu'ils l'ont fait par affinité. On était un peu stressés avant (...). Donc quand on nous annonce officiellement qu'on a gagné, on était juste supers heureux et un peu abasourdis. Ça m'a rappelé ma vie sportive. J'ai eu pas mal de déceptions, mais je n'ai jamais abandonné. C'était un peu comme ça dans le jeu aussi. Quand Mitch a fouillé dans nos affaires, pour nous, c'était fini. Mais on a continué à se battre pour convaincre les gens. Donc c'est une grande satisfaction de voir que ça a marché."



Ce qu'ils comptent faire de leurs gains

Le couple est donc reparti avec un peu plus de 35 000 euros. Une somme que les deux candidats ne comptent pas "flamber en sorties et en champagne", a assuré Pierre. "Notre première option est de l'utiliser comme un apport pour s'acheter un bien sur Paris et s'installer ensemble. On n'a pas encore eu l'opportunité de le faire. La deuxième option est de développer notre activité de coaching sportif sur Paris. Ça pourrait nous aider à nous lancer (...). Et quand Laurence et Thomas se marieront, parce qu'apparemment c'est dans les projets, j'aimerais leur faire un beau cadeau", a précisé Alice.

De leur côté, les tourtereaux n'ont pas encore de prévu de se marier ou de faire des enfants, préférant avancer "step by step". Leur priorité aujourd'hui est de s'installer ensemble, un cap qu'ils appréhendent tous les deux légèrement. "Ce qu'on aime bien dans la relation à distance, c'est qu'on ne fait que se voir, il n'y a rien à côté, donc on profite à 100%. Et on ne va pas être dans un quotidien où il y a plus de difficultés que ça. Mais on a un peu peur de la routine lorsque l'on habitera ensemble. Après, on a déjà vécu ensemble sur des périodes plutôt longues, donc le quotidien ne nous effraie pas (...). Mais c'est vrai que Pierre est plutôt quelqu'un de solitaire, donc peut-être qu'il appréhende", a déclaré Alice.

Et elle ne croyait pas si bien dire puisque, de son côté, Pierre a admis : "C'est un truc qui me fait peur parce que je suis très nostalgique du moment présent. Je me dis que je suis habitué à habiter seul, donc j'ai l'impression de franchir un cap et que celui d'après, c'est d'avoir une Kangoo et un chien (rires). C'est sûrement faux, mais c'est vrai que ça me fait un peu peur pour le moment. Après, je suis convaincu que ça se passera très bien et que je serai le plus heureux des hommes."

Le couple bientôt de retour à la télévision

S'ils souhaitent développer leur entreprise de coaching à Paris, Pierre et Alice n'excluent pas la possibilité de faire leur retour à la télévision. D'autant que NRJ12 est une fois de plus intéressée par leur profil si l'on en croit le jeune homme : "En sortant de chez NRJ12 cette semaine, des grands chefs nous ont dit qu'ils nous aiment bien et aimeraient nous garder à l'écran. On ne sait pas encore pour quel projet. On a expliqué qu'on était partants, mais que cela dépendait du pourquoi. On a l'impression avec Alice d'avoir apporté un côté naturel à The Game of Love. Donc si c'est pour jouer des rôles et faire les acteurs dans un programme qui ne nous convient pas, ce ne sera pas la peine, peu importe le salaire qui sera à la clé."

