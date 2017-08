Alice Pol canon en bikini : La muse de Dany Boon affiche son corps parfait

Récemment vue à l'affiche d'Embrasse-moi!, le premier film de Océanerosemarie, Alice Pol est l'actrice française qui monte irrésistiblement. Depuis sa double collaboration avec Dany Boon (Supercondriaque suivi de Raid Dingue), la pétillante et non moins charmante jeune comédienne de 34 ans est sur tous les fronts. En janvier 2018, elle sera dans la comédie Je vais mieux, sous la direction de Jean-Pierre Améris (qui lui avait donné un petit rôle en 2010 dans Les Emotifs anonymes) et avant ça le 15 novembre devant la caméra de Guillaume Gallienne pour Maryline.

Autant dire que ces derniers mois furent pour le moins bien chargés pour Alice Pol. Du coup, la belle brunette née à La Réunion mérite bien un bon break. Et c'est en mer Méditerranée, elle qui a grandit à Marseille (faisant notamment quelques apparitions dans Plus belle la vie en 2004), qu'elle a choisi de ressourcer.

Sur Instagram, celle qui double l'une des voix de Cars 3 s'est affichée d'une manière presque inédite, à savoir en bikini. Et force est de reconnaître que la jolie Alice a bien des arguments pour elle, comme en témoignent les nombreux commentaires. "Sublime", "Magnifique", "Tu es sublime", "Vraiment très BELLE", "J'adore"... Les internautes ne tarissent pas d'éloges sur cette photo au doux côté vintage.