Alice Taglioni, Estelle Lefébure et Virginie Ledoyen : Nuit bien-être au Lutetia

Tout le monde connaît la Maison de beauté Carita au 11 rue du Faubourg-Saint-Honoré dans le 8e arrondissement de Paris. Depuis son inauguration en 1951 par les soeurs Carita, la marque, synonyme de bien-être et de luxe, s'est développée dans le monde entier avec ses salons de beauté, spas et produits haut de gamme. Désormais, la griffe compte une deuxième adresse parisienne mythique : celle du Lutetia.

En présence de nombreuses stars de la chanson et du grand écran, comme Kristin Scott Thomas, Estelle Lefébure, Alice Taglioni et Elisa Tovati, la maison Carita a inauguré, lundi 10 septembre 2018, le Spa Akasha, 700 m² dédié au bien-être au coeur de l'hôtel Lutetia. Le superbe hôtel, propriété du groupe Alrov (son fondateur et président Alfred Akirov était présent avec son épouse Hava), vient de rouvrir après quatre années de travaux. Le Spa signé Carita a été pensé autour des quatre éléments : l'air, la terre, l'eau et le feu. Akasha dispose d'un coiffeur, de six élégantes cabines de soin, d'un sauna, d'un hammam, d'un jacuzzi ainsi que d'un espace fitness de 100 m² bénéficiant de la lumière du jour et offrant un programme de cours innovants. Pour parfaire cette expérience de forme et de bien-être hors du commun, le Spa Akasha propose de plonger dans sa sublime piscine de 17 m de long, bénéficiant elle aussi de la lumière naturelle.

Une adresse prisée des stars

Carita est le salon de beauté des stars et elles étaient nombreuses à avoir naturellement répondu présentes pour cette inauguration. Les actrices Ludivine Sagnier, Virginie Ledoyen, Victoria Monfort ou encore Géraldine Pailhas ont assisté à cette soirée qui comptait, parmi ses nombreux invités, la danseuse Marie-Agnès Gillot (bientôt sur scène en compagnie de Claire Chazal), Mademoiselle Agnès et la décoratrice Sarah Lavoine. S'il s'est fait discret, Laurent Delahousse accompagnait bien Alice Taglioni. Toutes et tous ont été accueillis au Lutetia par ses propriétaires mais également Jean-Luc Cousty, son directeur général, et Quentin Lanotte, directeur marketing Décléor et Carita, deux marques de spas du groupe L'Oréal.

Inauguré en 1910, le Lutetia fait partie de l'histoire de Paris et nombre de ses éléments, comme ses façades et son hall d'entrée, par exemple, ont été classés. Entre les deux Guerres, de nombreux artistes comme Picasso, James Joyce et Joséphine Baker y avaient leurs habitudes. Réquisitionné par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel devient à la Libération un lieu d'accueil des déportés à leur retour des camps de concentrations et ensuite un lieu de rendez-vous mensuel des survivants – une plaque rappelle cette page de son histoire. C'est l'architecte français Jean-Michel Wilmotte qui a supervisé les travaux de rénovation ces quatre dernières années pour un montant estimé à 200 millions d'euros.