Alice Taglioni sublime dans la nuit cannoise, Eva Herzigova en transparence

Parmi le nombre impressionnant de soirées du Festival de Cannes ce jeudi 18 mai, la Cannes French Party faisait incontestablement – avec notamment l'ouverture de la plage Magnum –partie des événements immanquables. Pour cette soirée et pour fêter son 10e anniversaire sur la Croisette, Madame Figaro s'était associé à l'une des reines de la nuit cannoise, Albane Cléret, avec le soutien de Chopard et en partenariat avec UniFrance, pour organiser la soirée Cannes French Party, sur le rooftop du JW Marriott. Une flopée de stars françaises ont répondu à l'appel, ainsi que des personnalités internationales dont la discrète jurée Jessica Chastain, la toujours superbe Eva Herzigova (qui a osé un top légèrement transparent et une jupe léopard en cuir) ou encore la déjantée Rossy de Palma – qui a même poussé la chansonnette au moment du dessert.

Côté Français, on n'avait d'yeux que pour la sublime Alice Taglioni. La jeune maman est à Cannes pour présenter son deuxième court métrage dans lequel elle a, pour le compte de Dessange et du 70e anniversaire du Festival, revisité trois scènes cultes qui mettaient en scène Brigitte Bardot, Catherine Deneuve et Uma Thurman. Vêtue d'une belle combinaison bleu nuit à la fois chic et glamour, l'actrice était aux côtés d'Isabelle Huppert, Élodie Bouchez, Julie Gayet, Elsa Zylberstein, Jean-Paul Rouve, Clotilde Courau, Sandrine Kiberlain ou encore Vincent Perez avec sa femme Karine Silla. On a également croisé Richard Berry et sa femme Pascale Louange, Houda Benyamina (la réalisatrice de Divines), Isabelle Giordano et Jean-Paul Salomé entourant l'espoir césarisé Niels Schneider, Fabrice Éboué et sa compagne Amelle Chahbi, Alex Lutz, Aymeline Valade ou encore Melita Toscan du Plantier, Cathy Guetta, Blanca Li ou bien Michel Denisot et Augustin Trapenard.