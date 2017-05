Cara Delevingne : Gourmande et stylée à Cannes

Jeudi soir, Cara Delevingne et Jeremy Scott sont revenus sur la plage Magnum Cannes pour la soirée officielle. L'animateur télé Christophe Beaugrand était également de la partie.

Dans le même temps, l'amie de Cara Delevingne – et sa partenaire dans le film Valérian et la Cité des Mille Planètes –, Rihanna, dévoilait ses collections de joaillerie et haute joaillerie pour Chopard.