Rihanna aime Chopard : La superstar se lance dans la joaillerie !

C'est Chopard elle-même qui a annoncé la nouvelle : la maison suisse et Rihanna lancent "Rihanna Loves Chopard", nom partagé par deux collections d'accessoires de joaillerie et Haute Joaillerie conçues par la chanteuse, actrice et créatrice de mode éponyme et la coprésidente et directrice artistique des collections féminines de Chopard, Caroline Scheufele. La première est composée d'une bague, de boucles d'oreilles, d'un bracelet, d'un collier et d'un sautoir. Ces articles sont disponibles en or rose et céramique verte, ainsi qu'en or rose, diamants et céramique verte.

Du côté de la Haute Joaillerie, Rihanna et Caroline Scheufele se sont limitées aux boucles d'oreilles. Elles proposent une paire de chandeliers constitués d'une cascade de saphires et d'autres pierres précieuses, ainsi que des boucles à cliper en diamants. Les collections "Rihanna Loves Chopard" sont disponibles en pré-commande.

En s'associant à Chopard, Rihanna ajoute une nouvelle ligne à son impressionnant CV recensant ses références dans la philanthropie, la musique, la mode et enfin la comédie.

Rihanna sera cet été à l'affiche du film Valérian et la Cité des Mille Planètes (en salles le 21 juillet) et en 2018 dans Ocean's Eight.