Alicia Aylies, Miss Univers 2017 ? Sylvie Tellier dévoile son pronostic !

Sylvie Tellier a de l'ambition pour Alicia Aylies, Miss France 2017.

Interrogée ce 6 novembre 2017 par Non Stop People en marge de la présentation officielle de la couronne Julien d'Orcel promise à Miss France 2018 le 16 décembre prochain à Châteauroux, la directrice générale de la société Miss France a livré son pronostic quant à la future performance d'Alicia lors de la compétition Miss Univers 2017. Une compétition qui se déroulera le 26 novembre prochain à Las Vegas aux Etats-Unis en présence d'Iris Mittenaere, notre Miss Univers actuelle.

"Nous, on ne met pas de pression sur Alicia, parce que le titre de Miss Univers, c'était inespéré. Moi, si on m'explique que je ne gagnerai pas avant 50 ans, je suis d'accord, puisque j'ai eu la couronne avec Iris", a commenté Sylvie Tellier (39 ans) d'entrée de jeu.

Et d'ajouter à propos de notre nouvelle représentante qui est déjà dans les préparatifs de la compétition internationale : "Après, pour Alicia il y a de la pression, parce qu'il y a déjà eu du back to back, ça s'est déjà vu qu'un pays remporte deux fois de suite la couronne de Miss Univers. Alors, évidemment, je serais ravie qu'elle la remporte, maintenant, pour moi, le pari est déjà gagné. Elle s'est super bien préparée, elle va aborder cette compétition de manière très zen. Si elle me faisait un petit Top 15, je serais contente. Il faut quand même qu'elle me fasse un petit classement ! Maintenant qu'on y a goûté, on ne va pas lâcher."

De son côté, Alicia a estimé : "Iris et moi, on a un physique complètement différent, puisque j'ai quand même un peu plus de formes et de rondeurs. Je pense que c'est un beau message à faire passer : en s'assumant nous, on montre aux autres femmes qu'elles sont toutes aussi belles."