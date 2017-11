Iris Mittenaere (Miss Univers) dévoile ses projets en France après son règne...

Toutes les bonnes choses ont une fin.

Le 26 novembre 2017, Iris Mittenaere (ex-Miss France 2016) devra rendre sa couronne de Miss Univers 2016 à Las Vegas (Etats-Unis) après une courte année de règne. En amont de cet événement qui sera très suivi tout autour de la planète, la bombe de 24 ans a accepté de répondre aux questions de nos confrères de La Voix du Nord et a abordé la question de son avenir...

Tout d'abord, concernant la fin de son règne, Iris Mittenaere a avoué avec honnêteté : "Je suis un peu triste forcément car le 26 novembre ce sera le moment de dire au revoir à tout le monde, aux personnes avec qui j'ai travaillé, à mes amis de New York... Mais autant c'était un peu compliqué pour moi après l'année de Miss France, autant je me sens prête aujourd'hui. Prête à vivre ma vie, prête à retrouver ma liberté."

A propos de ses projets professionnels, la reine de beauté n'a pas caché qu'elle avait plusieurs pistes à l'heure actuelle. "Je vais encore beaucoup voyager cette année pour faire du mannequinat, du modeling. Mais l'essentiel de mon travail sera en France. Je m'installerai à Paris (...) J'ai pas mal de rendez-vous dans le milieu télévisuel dès mon retour en France. Je n'ai pas encore signé de contrat pour l'instant vu que je suis coincée à New York ! Il faut d'abord que je rencontre les gens", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre, quant à l'éventualité de reprendre ses études de dentiste, un souhait qui lui tenait particulièrement à coeur avant de devenir Miss Univers : "Si je les reprends, ce ne sera pas avant la prochaine rentrée de septembre, je ne peux pas le faire comme ça, en cours d'année (...) J'ai vraiment envie néanmoins de terminer mes études, il ne me reste que deux ans à faire, j'aimerais pouvoir combiner ça et le reste."

Pour rappel, Alicia Aylies (Miss France 2017) tentera à son tour de s'emparer de la couronne de Miss Univers le 26 novembre prochain à Las Vegas. Le 16 décembre, c'est le sacre de Miss France 2018 qui sera diffusé sur TF1 depuis Châteauroux. Deux événements glamour à ne manquer sous aucun prétexte !