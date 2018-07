Alicia Vikander : La belle de Michael Fassbender au coeur d'un triangle amoureux

Film historique, entre drame et romance, Tulip Fever sort en e-cinéma ce jeudi 12 juillet 2018. L'occasion de découvrir et de s'enticher, depuis votre canapé, de cette belle fresque portée par un casting cinq étoiles. La chérie de Michael Fassbender, Alicia Vikander, est la star de ce long métrage réalisé par Justin Chadwick dans lequel Dane DeHaan, Christoph Waltz, Judi Dench, Holliday Grainger, Zach Galifianakis, Cara Delevingne, Jack O'Connell et Tom Hollander et même l'ex du prince Harry, Cressida Bonas, se donnent la réplique.

L'histoire : Amsterdam – 1636. La ville est plongée dans une fièvre spéculative autour du commerce de la tulipe. Un riche marchand décide d'engager un célèbre portraitiste pour immortaliser la beauté de sa jeune femme. Au premier coup de pinceau, une passion dévorante débute entre la jeune Sophia et le séduisant peintre. Alors qu'une liaison torride et fougueuse s'installe, les jeunes amants cherchent à se débarrasser du mari envahissant et à s'enfuir. Une soif de liberté qui aura un prix, aussi précieux que celui d'une tulipe.